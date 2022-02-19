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Глава МВФ назвала причини уповільнення світової економіки

Автор: Олександр Білоус

Уповільнення світової економіки в 2022 році викликане штамом "Омікрон", збоями в ланцюжку поставок і геополітичною напруженістю. За останні тижні ситуація тільки погіршилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва на віртуальній зустрічі міністрів фінансів і керуючих центральних банків G20.

"Хоча відновлення світової економіки триває, його темпи сповільнюються. Три тижні тому ми знизили наш глобальний прогноз до все ще хороших 4,4% - почасти через переоцінку перспектив зростання в США і Китаї",- сказала вона.

Однак з тих пір економічні показники, що надходять, вказують на більш слабкий імпульс зростання в 2022 році через появу штаму "Омікрон" і збоїв в ланцюжку поставок, які виявилися більш постійними, ніж очікувалося раніше.

"У той же час показники інфляції в багатьох країнах залишаються високими, фінансові ринки більш волатильні, різко зросла геополітична напруженість", - додала Георгієва.

Нагадаємо, в січні МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки у 2022 році з 4,9% до 4,4%. За оцінкою МВФ, в 2021 році світова економіка зросла на 5,9%.

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МВФ