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Глава МВФ назвала причины замедления мировой экономики

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Украина, Суббота 19 февраля 2022 11:18
Глава МВФ назвала причины замедления мировой экономики Фото: директор Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Замедление мировой экономики в 2022 году вызвано штаммом "Омикрон", сбоями в цепочке поставок и геополитической напряженностью. За последние недели ситуация только ухудшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на виртуальной встрече министров финансов и управляющих центральных банков G20.

"Хотя восстановление мировой экономики продолжается, его темпы замедляются. Три недели назад мы понизили наш глобальный прогноз до все еще хороших 4,4% - отчасти из-за переоценки перспектив роста в США и Китае", - сказа она.

Однако с тех пор поступающие экономические показатели указывают на более слабый импульс роста в 2022 году из-за появления штамма "Омикрон" и сбоев в цепочке поставок, которые оказались более постоянными, чем ожидалось ранее.

"В то же время показатели инфляции во многих странах остаются высокими, финансовые рынки более волатильны, резко возросла геополитическая напряженность", - добавила Георгиева.

Напомним, в январе МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,9% до 4,4%. По оценке МВФ, в 2021 году мировая экономика выросла на 5,9%.

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