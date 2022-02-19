Глава МВФ назвала причины замедления мировой экономики
Замедление мировой экономики в 2022 году вызвано штаммом "Омикрон", сбоями в цепочке поставок и геополитической напряженностью. За последние недели ситуация только ухудшилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на виртуальной встрече министров финансов и управляющих центральных банков G20.
"Хотя восстановление мировой экономики продолжается, его темпы замедляются. Три недели назад мы понизили наш глобальный прогноз до все еще хороших 4,4% - отчасти из-за переоценки перспектив роста в США и Китае", - сказа она.
Однако с тех пор поступающие экономические показатели указывают на более слабый импульс роста в 2022 году из-за появления штамма "Омикрон" и сбоев в цепочке поставок, которые оказались более постоянными, чем ожидалось ранее.
"В то же время показатели инфляции во многих странах остаются высокими, финансовые рынки более волатильны, резко возросла геополитическая напряженность", - добавила Георгиева.
Напомним, в январе МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,9% до 4,4%. По оценке МВФ, в 2021 году мировая экономика выросла на 5,9%.