Глава МВФ назвала причини уповільнення світової економіки

Уповільнення світової економіки в 2022 році викликане штамом "Омікрон", збоями в ланцюжку поставок і геополітичною напруженістю. За останні тижні ситуація тільки погіршилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва на віртуальній зустрічі міністрів фінансів і керуючих центральних банків G20.

"Хоча відновлення світової економіки триває, його темпи сповільнюються. Три тижні тому ми знизили наш глобальний прогноз до все ще хороших 4,4% - почасти через переоцінку перспектив зростання в США і Китаї",- сказала вона.

Однак з тих пір економічні показники, що надходять, вказують на більш слабкий імпульс зростання в 2022 році через появу штаму "Омікрон" і збоїв в ланцюжку поставок, які виявилися більш постійними, ніж очікувалося раніше.

"У той же час показники інфляції в багатьох країнах залишаються високими, фінансові ринки більш волатильні, різко зросла геополітична напруженість", - додала Георгієва.