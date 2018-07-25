В НКЦБФР представили концепцию госрегулирования операций с криптовалютами

Совет по финстабильности в целом поддержал предложенную концепцию

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев презентовал концепцию государственного регулирования операций с криптовалютами в Украине. Соответствующую концепцию он представил на заседании Совета по финансовой стабильности, передает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Отметим, что предложенный подход определяет правовой статус криптовалюты и токенов как вида финансовых инструментов.

Также документом определена роль и функции других государственных органов (НБУ, Министерства финансов) в регулировании оборота таких инструментов, вопросы лицензирования участников операций, раскрытие информации.

Совет по финстабильности в целом поддержал предложенную концепцию.

"Это важный первый шаг, который подтверждает готовность государства работать над формированием законодательной, нормативной баз, которые обеспечат прозрачность и качество отношений инвесторов и участников рынка с криптовалютами", - заявил Хромаев.

Напомним, в материале РБК-Украина говорилось, что три года назад НБУ рассматривал криптовалюту биткоин как денежный суррогат, который не имеет обеспечения реальной стоимости.

Вместе с тем, в Нацбанке указывали, что биткоин не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства. На этой же позиции сейчас настаивает Государственная фискальная служба.

Что касается последнего утверждения, позиция Нацбанка не изменилась. Только теперь в НБУ уже не классифицирует биткоин даже как денежный суррогат, поскольку у криптовалюты отсутствуют признаки документа в виде денежных знаков, у нее нет эмитента, а также нет цели изготовления. Как пояснил 30 ноября замглавы НБУ Олег Чурий, из-за сложной правовой природы криптовалют НБУ также не может признать криптовалюты ни деньгами, ни иностранной валютой, ни платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами.