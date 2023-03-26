Глава МВФ дала невтішний прогноз на 2023 рік для світової економіки

Ризики для фінансової стабільності зросли. 2023 стане ще одним складним роком, коли глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3% через наслідки пандемії, війни в Україні та посилення грошово-кредитної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіни Георгієвої.

Вона заявила на Форумі розвитку Китаю, що навіть за більш оптимістичних прогнозів на 2024 рік глобальне зростання залишиться значно нижчим від свого історичного середнього показника в 3,8%, а загальний прогноз залишається слабким.

МВФ, що передбачив глобальне зростання на 2,9% цього року, має опублікувати нові прогнози наступного місяця.

Георгієва сказала, що політики у країнах із розвиненою економікою рішуче відреагували на ризики для фінансової стабільності після краху банків, але навіть у цьому випадку необхідна пильність.

"Тому ми продовжуємо уважно стежити за розвитком подій та оцінюємо можливі наслідки для перспектив світової економіки та глобальної фінансової стабільності", - сказала вона, додавши, що МВФ приділяє пильну увагу найбільш вразливим країнам, особливо країнам з низьким рівнем доходу та високим рівнем доходу.

Вона також попередила, що геоекономічна фрагментація може розділити світ на економічні блоки, що суперничають, що призведе до «небезпечного поділу, який зробить усіх біднішими і менш захищеними».

Георгієва сказала, що сильне економічне піднесення Китаю з прогнозованим зростанням ВВП на рівні 5,2% у 2023 році дає деяку надію світовій економіці, при цьому очікується, що на Китай у 2023 році припадатиме близько однієї третини світового зростання.

За її словами, за оцінками МВФ, кожен 1% збільшення зростання ВВП в Китаї призводить до збільшення на 0,3% зростання в інших країнах Азії.

Вона закликала політиків у Китаї працювати над підвищенням продуктивності та перебалансуванням економіки від інвестицій до більш стійкого зростання, заснованого на споживанні, у тому числі через ринкові реформи, щоб зрівняти правила гри між приватним сектором та державними підприємствами.

За словами Георгієвої, такі реформи можуть підняти реальний ВВП на 2,5% до 2027 року і приблизно на 18% до 2037 року.

Вона сказала, що перебалансування економіки Китаю також допоможе Пекіну досягти своїх кліматичних цілей, оскільки перехід до зростання, що ґрунтується на споживанні, знизить попит на енергію, скоротить викиди та послабить тиск на енергетичну безпеку.

За її словами, це може скоротити викиди вуглекислого газу на 15% упродовж наступних 30 років, що призведе до скорочення глобальних викидів на 4,5% за той самий період.