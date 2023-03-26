Глава МВФ дала неутешительный прогноз на 2023 год для мировой экономики

Риски для финансовой стабильности выросли. 2023 год станет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии, войны в Украине и ужесточения денежно-кредитной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

Она заявила на Форуме развития Китая, что даже при более оптимистичных прогнозах на 2024 год глобальный рост останется значительно ниже своего исторического среднего показателя в 3,8%, а общий прогноз остается слабым.

МВФ, предсказавший глобальный рост на 2,9% в этом году, должен опубликовать новые прогнозы в следующем месяце.

Георгиева сказала, что политики в странах с развитой экономикой решительно отреагировали на риски для финансовой стабильности после краха банков, но даже в этом случае необходима бдительность.

"Поэтому мы продолжаем внимательно следить за развитием событий и оцениваем возможные последствия для перспектив мировой экономики и глобальной финансовой стабильности", - сказала она, добавив, что МВФ уделяет пристальное внимание наиболее уязвимым странам, особенно странам с низким уровнем дохода и высоким уровнем дохода.

Она также предупредила, что геоэкономическая фрагментация может разделить мир на соперничающие экономические блоки, что приведет к «опасному разделению, которое сделает всех беднее и менее защищенными».

Георгиева сказала, что сильный экономический подъем Китая с прогнозируемым ростом ВВП на уровне 5,2% в 2023 году дает некоторую надежду мировой экономике, при этом ожидается, что на Китай в 2023 году будет приходиться около одной трети мирового роста.

По ее словам, по оценкам МВФ, каждый 1 процентный пункт увеличения роста ВВП в Китае приводит к увеличению на 0,3 процентного пункта роста в других странах Азии.

Она призвала политиков в Китае работать над повышением производительности и перебалансировкой экономики от инвестиций к более устойчивому росту, основанному на потреблении, в том числе посредством рыночных реформ, чтобы уравнять правила игры между частным сектором и государственными предприятиями.

По словам Георгиевой, такие реформы могут поднять реальный ВВП на целых 2,5% к 2027 году и примерно на 18% к 2037 году.

Она сказала, что перебалансировка экономики Китая также поможет Пекину достичь своих климатических целей, поскольку переход к росту, основанному на потреблении, снизит спрос на энергию, сократит выбросы и ослабит давление на энергетическую безопасность.

По ее словам, это может сократить выбросы углекислого газа на 15% в течение следующих 30 лет, что приведет к сокращению глобальных выбросов на 4,5% за тот же период.