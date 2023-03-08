Війна матиме "руйнівні" наслідки для економіки Росії, - голова МВФ

Економічні перспективи Росії через війну в Україні після 2023 року "дуже руйнівні". Зокрема, передбачається, що у перспективі економіка РФ скоротиться на 7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіни Георгієвої.

"Коли ви берете наші прогнози на середньострокову перспективу, вони означають, що економіка Росії скоротиться як мінімум на 7%", - сказала Крісталіна Георгієва.

За її словами, економіка Росії згодом постраждає через еміграцію робітників, закриття доступу до технологій та запровадження санкцій проти енергетичної галузі країни.

Як зазначила Георгієва, попри те, що Росії вдалося направити частину своїх продажів нафти за межі європейських ринків - до Китаю та Індії, це не чинитиме "тривалого впливу" на економіку країни.

"Ми не бачимо, щоб Росія отримувала якусь вигоду від того, що вона завдала Україні і собі", - наголосила глава МВФ.

Як повідомлялося, безпрецедентні санкції країн Заходу суттєво вплинули на економіку Росії, проте не змогли її обрушити, як очікувалося відразу після вторгнення в Україну. Деякі обмеження були запроваджені лише наприкінці минулого року і навіть на початку 2023 року і довготривалий ефект матимуть ще багато років.

Зокрема, Росія уникла економічного краху після початку війни президента Володимира Путіна з Україною. Однак це лише перший акт повільно тліючої кризи, яка розігруватиметься найближчими роками.