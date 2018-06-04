Глава МВС Італії: Сицилія не буде європейським табором біженців

Натомість мер Поцалло Роберто Амматуна не погодився з цим твердженням

Заступник прем'єр-міністра Італії і новий глава МВС Маттео Сальвіні заявив, що Італія та Сицилія не можуть бути європейським табором біженців. Про це він заявив під час візиту до сицилійського міста Поццалло, повідомляє EUobserver.

"Гарні часи для нелегалів закінчилися, будьте готові пакувати свої речі", - сказав Сальвіні, який очолює ультраправу партію "Ліга", відому своєю антимігрантською риторикою.

В то же час мер Поцалло Роберто Амматуна не погодився із твердженням Сальвіні про те, що острів був "табором біженців Європи".

"Тут є повні пляжі і туристи", - сказав він.

Нагадаємо, що 1 червня 2018 року Джузеппе Конте став прем’єр-міністром Італії.

