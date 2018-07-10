Глава МВД Германии представил в Берлине свой план по миграции

Работа над планом по миграции была закончена 4 июля

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер представил свой "генеральный план по миграции", который включает 63 пункта. Об этом сообщает DW.

По словам Зеехофера, в документе выражена "позиция министра внутренних дел" Германии.

"Если бы я сейчас представил его как план коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) справедливо бы подвергла его критике", - подчеркнул он.

Политик также добавил, что работа над проектом была закончена 4 июля. По мнению главы МВД ФРГ, было бы "нелепо" включать в план достигнутые позднее договоренности.

Отмечается, что в документе предусмотрены шаги, направленные на урегулирование проблемы миграции. В частности, о необходимых мерах в странах-поставщиках мигрантов, в государствах, через которые осуществляется транзит беженцев, а также на уровне Евросоюза.

Целью плана является выработка единой для всех стран ЕС системы предоставления политического убежища, поддержка африканского региона для создания там экономических перспектив, а также создание системы "безопасных мест" в Северной Африке, куда будут доставляться спасенные в Средиземном море мигранты.

Также сообщается, что часть документа посвящена необходимому ужесточению законодательства ФРГ в области миграции.

Зеехофер предложил ввести должность независимого уполномоченного, который контролировал бы работу Федерального ведомства по миграции и беженцам.

По мнению министра, в случае отсутствия подтверждающих личность документов при подаче апелляции на решение об отказе о предоставлении убежища должна быть предусмотрена упрощенная процедура рассмотрения заявок.

В подобных случаях профильным ведомствам рекомендуется использовать формулировку, что ходатайство является "очевидно необоснованным", подчеркнул глава МВД ФРГ.

Определение возраста мигрантов по медицинским заключениям в тех случаях, когда у заявителей нет документов, предлагается сделать обязательным.

Кроме того, рекомендовано руководствоваться принципом - "неденежные виды социальной помощи - предпочтительнее финансовых" в тех случаях, когда речь идет о беженцах, которым отказано в убежище, следует из документа.

Напомним, ранне сообщалось, что в Германии "большая коалиция" (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорилась об ужесточении миграционной политики.