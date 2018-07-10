Глава МВС Німеччини представив у Берліні свій план з міграції

Робота над планом міграції була закінчена 4 липня

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер представив свій "генеральний план з міграції", який включає 63 пункти. Про це повідомляє DW.

За словами Зеехофера, у документі висловлена "позиція міністра внутрішніх справ Німеччини.

"Якщо б я зараз представив його як план коаліції, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) справедливо б піддала його критиці", - підкреслив він.

Політик також додав, що робота над проектом була закінчена 4 липня. На думку глави МВС ФРН, було б безглуздо" включати в план досягнуті пізніше домовленості.

Наголошується, що в документі передбачені кроки, спрямовані на врегулювання проблеми міграції. Зокрема, про необхідні заходи в країнах-постачальниках мігрантів, у державах, через які здійснюється транзит біженців, а також на рівні Євросоюзу.

Метою плану є вироблення єдиної для всіх країн ЄС системи надання політичного притулку, підтримка африканського регіону для створення там економічних перспектив, а також створення системи "безпечних місць" в Північній Африці, куди доставлятимуться врятовані в Середземному морі мігранти.

Також повідомляється, що частина документа присвячена необхідному посиленню законодавства ФРН в області міграції.

Зеехофер запропонував ввести посаду незалежного уповноваженого, який контролював би роботу Федерального відомства з міграції та біженців.

На думку міністра, у разі відсутності підтверджувальних особи документів при подачі апеляції на рішення про відмову про надання притулку повинна бути передбачена спрощена процедура розгляду заявок.

У подібних випадках профільним відомствам рекомендується використовувати формулювання, що клопотання є очевидно необґрунтованим", - підкреслив глава МВС ФРН.

Визначення віку мігрантів за медичними висновками в тих випадках, коли у заявників немає документів, пропонується зробити обов'язковою.

Крім того, рекомендовано керуватися принципом - "негрошові види соціальної допомоги - переважніше фінансових" в тих випадках, коли мова йде про біженців, яким відмовлено в притулок, випливає з документа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині "велика коаліція" (Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини) домовилася про посилення міграційної політики.