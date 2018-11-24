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Голова МВС Німеччини виключив вислання біженців в Сирії

Новини » Суспільство    24.11.2018 - 03:56
Голова МВС Німеччини виключив вислання біженців в Сирії
Фото: Горст Зеєгофер (seehofer-direkt.de)

За даними Горста Зеєгофера, в Сирії "загальний ризик насильства надзвичайно високий"

Вислання в Сирію біженців, яким у Німеччині було відмовлено у праві на отримання притулку, а також мігрантів, які вчинили злочини на території ФРН, на сьогодні категорично виключається. Про це заявив голова МВС Німеччини Горст Зеєгофер, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зеєгофер повідомив, що, згідно з "достовірним" звітом МЗС ФРН про нинішню ситуацію в Сирії, різні міста і регіони цієї країни залишаються ареною зіткнення військових угруповань і "щодня повідомляється про вбитих і поранених, загальний ризик насильства надзвичайно високий, а державні структури у багатьох місцях зруйновані".

Видання зазначає, що таким чином Зеєгофер визначив позицію уряду напередодні запланованої на 28 листопада конференції міністрів внутрішніх справ федеральних земель, на якій буде обговорюватися можливе продовження заборони на вислання в Сирію, чинної до кінця грудня 2018 року.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Ангела Меркель на зустрічі з жителями Хемніца, де в серпні сталося резонансне вбивство, яке скоїли мігранти, визнала помилки у міграційній політиці Німеччини.

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