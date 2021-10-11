Глава МВД о деле "Дельта Банка": уверен, что будут новые подозрения

Сегодня, 11 октября, правоохранители сообщили о подозрении владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну и еще ряду лиц в растрате имущества и средств банка более чем на 1 млрд гривен. Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает новые подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД .

Как напомнил министр, с 2008 года в Украине обанкротилось более сотни банковских учреждений, а более полутора миллионов украинцев потеряли свои сбережения из-за злоупотреблений владельцев и менеджмента банков

"Уверен, что это не последнее подозрение как в деле "Дельта Банка", так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков", - отметил Монастырский.