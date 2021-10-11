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Глава МВС про справу "Дельта Банку": впевнений, що будуть нові підозри

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 22:10
Глава МВС про справу "Дельта Банку": впевнений, що будуть нові підозри Фото: Денис Монастирський, глава МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 11 жовтня, правоохоронці повідомили про підозру власнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну та ще низці осіб у розтраті майна та коштів банку на понад 1 млрд гривень. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не виключає нові підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС.

Як нагадав міністр, з 2008 року в Україні збанкрутувало більш ніж сотня банківських установ, а понад півтора мільйона українців втратили свої заощадження через зловживання власників та менеджменту банків

"Впевнений, що це не остання підозра як у справі "Дельта Банку", так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників", - наголосив Монастирський.

Нагадаємо, разом з Лагуном у справі "Дельта Банку" фігурують двоє заступників голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Як писало РБК-Україна, Лагун може підпасти під нові санкції РНБО за так званий "банкопад".

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Дельта Банк Міністерство внутрішніх справ України Денис Монастирський
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