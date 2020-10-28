В Беларуси открыли дело по факту поджога здания ГАИ

Фото: последствия поджога здания ГАИ в Мозыре (sk.gov.by)

В белорусском городе Мозырь в ночью на среду произошел поджог в здании ГАИ. Инцидент расследуют как теракт.

Об этом сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Ночью к зданию ГАИ подошел мужчина, разбил стекло на первом этаже и бросил внутрь коктейль Молотова. Случилось возгорание, которое в итоге локализовали в пределах одного кабинета. Пострадавших и жертв нет.

Бычек заявил, что следственный комитет передал дело в управление Комитета госбезопасности по Гомельской области, сейчас там ищут участников преступления.

"Данные действия квалифицированы по ч.1 ст. 289 (Акт терроризма) УК РБ. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных лиц", — рассказал Бычек.

Ранее сообщалось, что граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь. Соответствующие меры предпринимают белорусские пограничники.

Также известно, что в Белорусском государственном медицинском университете начали отчислять студентов из-за участия в протестах. Уже отчислили 12 человек.