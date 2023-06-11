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Глава МОЗ зустрівся з рятувальниками та волонтерами місії FRIDA Ukraine у Херсоні

Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко із волонтерами FRIDA Ukraine у Херсоні (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у рамках візиту до Херсона зустрівся та поспілкувався з рятувальниками, волонтерами, а також медиками-волонтерами українсько-ізраїльської місії FRIDA Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення FRIDA Ukraine.

За словами засновника українсько-ізраїльської місії FRIDA Ukraine Романа Гольдмана, міністр подякував лікарям за їхню оперативну реакцію та безцінний внесок у допомогу постраждалим через підрив Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 50 лікарів FRIDA Ukraine в рамках масштабної місії прибули до Херсона, щоб надати первинну та вторинну допомогу постраждалим жителям регіону.

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ХерсонВіктор Ляшко