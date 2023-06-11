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Глава Минздрава встретился со спасателями и волонтерами миссии FRIDA Ukraine в Херсоне

Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко с волонтерами FRIDA Ukraine в Херсоне (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в рамках визита в Херсон встретился и пообщался со спасателями, волонтерами, а также медиками-волонтерами украино-израильской миссии FRIDA Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение FRIDA Ukraine.

По словам основателя украино-израильской миссии FRIDA Ukraine Романа Гольдмана, министр поблагодарил врачей за их оперативную реакцию и бесценный вклад в помощи пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что около 50-ти врачей FRIDA Ukraine в рамках масштабной миссии прибыли в Херсон, чтобы предоставить первичную и вторичную помощь пострадавшим жителям региона.

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ХерсонВиктор Ляшко