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Глава Минздрава Литвы ушел на самоизоляцию

Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис ушел на самоизоляцию. Такое решение он принял после того, как контактировал с сотрудником ведомства, у которого было выявлено заражение коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Литвы, передает Kauno diena.lt.

"В воскресенье после теста одному из работников министерства был поставлен диагноз COVID-19. Все контактировавшие с ним коллеги, в том числе глава ведомства, перешли на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Дулькис чувствует себя нормально, симптомов, характерных при заражении коронавирусом, у него нет. С понедельника министр будет работать дистанционно.

Напомним, ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заболел COVID. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Кроме того, премьер-министр Словакии Игор Матович заразился коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что глава департамента внутренних дел США Дэвид Бернхардт получил положительный результат на коронавирус.

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