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Глава МОЗ Литви пішов на самоізоляцію

Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькіс пішов на самоізоляцію. Таке рішення він прийняв після того, як контактував зі співробітником відомства, у якого було виявлено зараження коронавірусом.

Про це повідомила прес-служба МОЗ Литви, передає Kauno diena.lt.

"У неділю після тесту одному з працівників міністерства був поставлений діагноз COVID-19. Всі контактуючі з ним колеги, в тому числі глава відомства, перейшли на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зараз Дулькіс відчуває себе нормально, симптомів, характерних при зараженні коронавірусом, у нього немає. З понеділка міністр буде працювати дистанційно.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Грузії Давид Залкалиани захворів COVID. Тест на коронавірус показав позитивний результат.

Крім того, прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заразився коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що глава департаменту внутрішніх справ США Девід Бернхардт отримав позитивний результат на коронавірус.

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