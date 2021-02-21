Глава Минздрава Литвы ушел на самоизоляцию

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис ушел на самоизоляцию. Такое решение он принял после того, как контактировал с сотрудником ведомства, у которого было выявлено заражение коронавирусом.

"В воскресенье после теста одному из работников министерства был поставлен диагноз COVID-19. Все контактировавшие с ним коллеги, в том числе глава ведомства, перешли на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Дулькис чувствует себя нормально, симптомов, характерных при заражении коронавирусом, у него нет. С понедельника министр будет работать дистанционно.