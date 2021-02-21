Глава МОЗ Литви пішов на самоізоляцію
Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькіс пішов на самоізоляцію. Таке рішення він прийняв після того, як контактував зі співробітником відомства, у якого було виявлено зараження коронавірусом.
Про це повідомила прес-служба МОЗ Литви, передає Kauno diena.lt.
"У неділю після тесту одному з працівників міністерства був поставлений діагноз COVID-19. Всі контактуючі з ним колеги, в тому числі глава відомства, перейшли на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що зараз Дулькіс відчуває себе нормально, симптомів, характерних при зараженні коронавірусом, у нього немає. З понеділка міністр буде працювати дистанційно.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Грузії Давид Залкалиани захворів COVID. Тест на коронавірус показав позитивний результат.
Крім того, прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заразився коронавірусом.
Також РБК-Україна писало, що глава департаменту внутрішніх справ США Девід Бернхардт отримав позитивний результат на коронавірус.