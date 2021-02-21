Глава МОЗ Литви пішов на самоізоляцію

Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькіс пішов на самоізоляцію. Таке рішення він прийняв після того, як контактував зі співробітником відомства, у якого було виявлено зараження коронавірусом.

"У неділю після тесту одному з працівників міністерства був поставлений діагноз COVID-19. Всі контактуючі з ним колеги, в тому числі глава відомства, перейшли на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зараз Дулькіс відчуває себе нормально, симптомів, характерних при зараженні коронавірусом, у нього немає. З понеділка міністр буде працювати дистанційно.