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Глава Минздрава Германии едет в Украину: предложит помощь тяжелораненым украинцам

Фото: глава Миннздрава Германии Карл Лаутербах (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах сегодня посетит Украину с рабочим визитом. В ходе него он хочет предложить помощь Германии в уходе за ранеными во время войны украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По его словам, помощь предполагает лечение в Германии, а также уход за ранеными в самой охваченной войной стране. Лаутербах особо отметил помощь людям с тяжелыми ожогами и людям, потерявшим конечности на войне.

По словам Лаутербаха, он хочет встретиться с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко и выяснить, как можно лучше оснастить протезами людей, потерявших ноги или руки во время войны. В частности, по его словам, речь идет о раненых детях.

Лаутербах назвал войну России против Украины "варварской, разрушительной и несправедливой агрессивной войной".

"Это вне цивилизации и должно быть осуждено в любой форме", - подчеркнул он.

Напомним, 10 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок находилась в Украине с рабочим визитом.

Кроме того, в Киеве была с рабочим визитом глава немецкого Бундестага Бербель Бас. Она приняла участие в мероприятиях, которые посвящены окончанию Второй мировой войны в Европе.

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ГерманияВизит в УкраинуВойна России против Украины