Глава Минздрава Германии едет в Украину: предложит помощь тяжелораненым украинцам

По его словам, помощь предполагает лечение в Германии, а также уход за ранеными в самой охваченной войной стране. Лаутербах особо отметил помощь людям с тяжелыми ожогами и людям, потерявшим конечности на войне.

По словам Лаутербаха, он хочет встретиться с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко и выяснить, как можно лучше оснастить протезами людей, потерявших ноги или руки во время войны. В частности, по его словам, речь идет о раненых детях.

Лаутербах назвал войну России против Украины "варварской, разрушительной и несправедливой агрессивной войной".

"Это вне цивилизации и должно быть осуждено в любой форме", - подчеркнул он.