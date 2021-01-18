Глава Минздрава Армении подал в отставку

Фото: Арсен Торосян (wikipedia org)

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал заявление об отставке. Возможно его назначат главой аппарата правительства вместо Эдуарда Агаджаняна.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

"Документ (об отставке Торосяна, - ред) был получен сегодня, но он пока не подписан", - говорится в сообщении.

Помощник президента Армении Асмик Петросян уведомила СМИ, что Армен Саркисян уже получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении Торосяна от занимаемой должности.

Торосян занимает пост министра здравоохранения с мая 2018 года. Он также входит в руководство партии Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Напомним, ранее сообщалось, что Никол Пашинян хочет обсудить с парламентскими партиями вопросы своей отставки с должности и проведение досрочных выборов. Так он согласует запуск механизма прекращения полномочий текущего созыва.

Кроме того, Пашинян заявил, что готов уйти с должности по "решению народа".