Глава МОЗ Вірменії подав у відставку

Фото: Арсен Торосян (wikipedia org)

Міністр охорони здоров'я Вірменії Арсен Торосян написав заяву про відставку. Можливо його призначать головою апарату уряду замість Едуарда Агаджаняна.

Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

"Документ (про відставку Торосяна, - ред.) був отриманий сьогодні, але він поки не підписаний", - йдеться в повідомленні.

Помічник президента Вірменії Асмік Петросян повідомила ЗМІ, що Армен Саркісян вже отримав пропозицію прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про звільнення Торосяна від займаної посади.

Торосян обіймає посаду міністра охорони здоров'я з травня 2018 року. Він також входить в керівництво партії Нікола Пашиняна "Громадський договір".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нікол Пашинян хоче обговорити з парламентськими партіями питання своєї відставки з посади та проведення дострокових виборів. Так він узгодить запуск механізму припинення повноважень поточного скликання.

Крім того, Пашинян заявив, що готовий піти з посади за "рішенням народу".