ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Генпрокурор США заявив про втручання РФ в американські вибори

Новини » Політика    18.04.2019 - 17:02
Генпрокурор США заявив про втручання РФ в американські вибори
Фото: Вільям Бар (twitter.com truthout)

США прийшли до висновку, що жоден американець не був у змові з владою РФ

Генпрокурор США Вільям Бар заявив, що РФ втручалася в американські вибори 2016 року, але штаб Дональда Трампа не брав участі у цій діяльності. Про це повідомляє прес-служба відомства.

США прийшли до висновку, що жоден американець не був у змові з владою РФ при їх "втручання у вибори 2016 року, говориться в заяві. Білий дім в повній мірі співпрацював з спецпрокурори Мюллером.

Раніше повідомлялося, що Бар 18 квітня планує оприлюднить відредаговану версію звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори президента США в 2016 році. У свою чергу, Дональд Трамп заявив, що не боїться оприлюднення звіту.

Нагадаємо, глава спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключає процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа за підсумками завершення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року.

23 березня спеціальний прокурор Сполучених Штатів завершив розслідування про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

У ЦРУ переконали Трампа вислати російських дипломатів через справу Скрипалів, - NYT Трамп застосував вето до резолюції про припинення підтримки США війни в Ємені
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся