Глава Минобороны США и генсек НАТО обсудили сдерживание России

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом относительно российской угрозы. Они обсудили недавние дипломатические контакты с Россией и необходимость деэскалации с российской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.
Остин и Столтенберг также обсудили важность поддержки сдерживания и укрепления обороны. Они также отметили, что действия России могут привести к противоположному от задуманного результату - укреплению сплоченности НАТО для сдерживания и защиты от агрессии вдоль восточного фланга НАТО, заявил Кирби.
Глава Пентагона и генсек НАТО сосредоточили внимание на подготовке встречи министров обороны стран НАТО и продолжении адаптации альянса в военной сфере, которая состоится на этой неделе.
Напомним, США готовы помогать Украине и после возможного российского вторжения.
Отметим, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал об обстановке на Донбассе.