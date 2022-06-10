UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Минобороны Британии пообещал еще больше усилить поддержку Украины

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (twitter com transitionlouth)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания продолжит усиливать поддержку Украины для борьбы с российской агрессией. Соответствующее заявление сделал министр обороны Британии Бен Уоллес во время визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Уоллес заявил, что два государства будут сотрудничать "еще теснее", чтобы прийти к общей цели и дать возможность Украине освободиться от незаконной российской оккупации.

"Политики также обсудили сферу оборудования и обучения, которые сейчас оказывает Великобритания, и которую дальнейшую поддержку страна может предложить, чтобы помочь украинским силам защитить свою страну", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в Киеве Уоллес встретился не только с Владимиром Зеленским, но и с министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудили дальнейшую помощь и возможные поставки оружия.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину с рабочим визитом.

Также напомним, что Великобритания пообещала передать Украине реактивные системы залпового огня M270, а также партию высокотехнологичных ракет Brimstone.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияУкраинаВойна России против Украины