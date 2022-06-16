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Глава Минобороны Британии назвал ключ к победе Украины в войне

Новина українською →
Брюссель, Четверг 16 июня 2022 18:43
Глава Минобороны Британии назвал ключ к победе Украины в войне Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Британии считают, что победа Украины в первую очередь зависит от скорости поставок тяжелого оружия для ВСУ и его применения на фронте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в комментарии CNN.

"Я думаю, что ключ здесь в том, как быстро Украина развернет некоторые из этих более тяжелых вооружений и как быстро они начнут контрнаступление, а не просто контратаки, и насколько это будет успешно", - подчеркнул глава британского оборонного ведомства.

По его словам, сейчас один из главных приоритетов Запада состоит в том, чтобы обучить украинских военных эффективному использованию новой техники, которую Украина получит в ближайшие месяцы.

"Благодаря домашнему преимуществу, моральной составляющей и настрою международного сообщества поддержать Украину, она начнет понемногу вытеснять Россию", - отметил Уоллес.

Напомним, ранее Уоллес заявлял, что Британия может поставить системы залпового огня Украине уже в ближайшее время. Украинские военные сейчас проходят учения по использованию британских РСЗО.

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