Глава Минобороны Британии назвал ключ к победе Украины в войне

В Британии считают, что победа Украины в первую очередь зависит от скорости поставок тяжелого оружия для ВСУ и его применения на фронте.

"Я думаю, что ключ здесь в том, как быстро Украина развернет некоторые из этих более тяжелых вооружений и как быстро они начнут контрнаступление, а не просто контратаки, и насколько это будет успешно", - подчеркнул глава британского оборонного ведомства.

По его словам, сейчас один из главных приоритетов Запада состоит в том, чтобы обучить украинских военных эффективному использованию новой техники, которую Украина получит в ближайшие месяцы.

"Благодаря домашнему преимуществу, моральной составляющей и настрою международного сообщества поддержать Украину, она начнет понемногу вытеснять Россию", - отметил Уоллес.