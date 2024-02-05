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Глава Міноборони Норвегії закликав країну готуватися до можливого конфлікту з РФ

Фото: міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам (facebook.com_Bjorn_Arild_Gram)
Автор: Тетяна Степанова

Норвегія має бути готовою до можливого конфлікту з Росією навіть після завершення війни в Україні.

Про це завив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

"Норвегія та Збройні сили повинні бути готові до вибуху конфлікту (з Росією - ред.). Ми повинні бути в змозі реагувати вчасно та разом із союзниками", - сказав Грам.

Він зазначив, що у Росії були знищені паростки демократії, і "ніщо не вказує на те, що Росія стане такою, як ми".

"Тих небагатьох росіян, які наважуються протестувати, кидають до в'язниці або відправляють на війну. Там їх використовують як гарматне м'ясо. Там немає опозиції, немає свободи преси, немає громадянського суспільства, якому дозволено представляти будь-яку контрсилу проти все більш авторитарного режиму", - додав норвезький міністр.

За його словами, така Росія "залишиться з нами надовго", а отже, навіть після завершення війни в Україні загроза з її боку зберігатиметься.

"Ми повинні бути готові до того, що Росія може переоцінити свої плани та те, де вона розміщує свої сили у відповідь на членство Фінляндії та Швеції в НАТО", - сказав голова Міноборони Норвегії.

У зв’язку з цим Грам наголосив на важливості збільшення інвестицій в оборону, навчань і покращення співпраці Збройних сил Норвегії із союзниками по НАТО.

Можлива війна Росії та НАТО

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

Докладніше про військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у матеріалі РБК-Україна.

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