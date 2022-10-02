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Глава Міноборони Німеччини в Одесі двічі ховалася в укриття через повітряну тривогу

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Одеса, Неділя 02 жовтня 2022 11:37
Глава Міноборони Німеччини в Одесі двічі ховалася в укриття через повітряну тривогу Фото: міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час свого візиту до Одеси двічі ховалася в укриття через оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Ламбрехт прибула до України в суботу, 1 жовтня. Перша повітряна тривога в Одесі пролунала о 15:30. Тоді міністр проводила зустріч з главою Міноборони України Олексієм Резніковим. Вони обоє були змушені сховатися в укритті та провели там близько 45 хвилин.

Друга повітряна тривога пролунала в Одесі о 01:00 в неділю. Вона застала Ламбрехт в ліжку, але міністр спустилася в бункер готелю, у якому зупинилася. Через 20 хвилин був відбій.

Міністр розповіла, що не очікувала почути сигнал тривоги під час сну. Вона здала свій телефон перед поїздкою з міркувань безпеки, щоб її місцеперебування не могли встановити. Ламбрехт зазначила, що якби не це, то, ймовірно, ще б не спала і читала щось в смартфоні.

Варто зазначити, що російську окупанти часто обстрілюють Одесу та область ракетами та дронами-камікадзе. Зокрема, в ніч на 1 жовтня ворог вдарив "Іскандерами" по об'єкту промислової інфраструктури.

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