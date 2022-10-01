Глава Міноборони Німеччини прибула в Україну: пообіцяла ППО найближчими днями

За даними видання, німецька чиновниця приїхала до Одеси. Там вона оглянула німецьку ЗРК Gepard, яку раніше було передано Україні, і зазначила, що це озброєння допоможе нашим військовим захистити критичну інфраструктуру від атак російської авіації.

Також у ході зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим Ламбрехт розповіла, що перша одиниця ЗРК IRIS-T, яку Німеччина обіцяла передати ЗСУ, надійде в Україну "найближчими днями".

"Ключовий момент зараз полягає в тому, щоб ці атаки (ракетні удари - ред.), які націлені проти цивільного населення та використовуються для залякування та вбивств, щоб з цими повітряними атаками можна було боротися", - наголосила міністр.

Зазначимо, раніше Резніков в ефірі телемарафону заявляв про те, що в Україну приїхала одна людина, але хто вона і з чим приїхала міністр пообіцяв розповісти у неділю, 2 жовтня.