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Глава Минобороны Германии прибыла в Украину: пообещала ПВО в ближайшие дни

Фото: Кристине Ламбрехт, глава Минобороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт впервые с начала полномасштабной войны прибыла в Украину. Она анонсировала начало поставок ЗРК IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным издания, немецкая чиновница приехала в Одессу. Там она осмотрела немецкий ЗРК Gepard, который ранее был передан Украине, и отметила, что это вооружение поможет нашим военным защитить критическую инфраструктуру от атак российской авиации.

Также в ходе встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым Ламбрехт рассказала, что первая единица ЗРК IRIS-T, которые Германия обещала передать ВСУ, поступит в Украину "в ближайшие дни".

"Ключевой момент сейчас состоит в том, чтобы эти атаки (ракетные удары - ред.), которые нацелены против гражданского населения и используются для запугивания и убийств, чтобы с этими воздушными атаками можно было бороться", - подчеркнула министр.

Отметим, ранее Резников в эфире телемарафона заявлял о том, что в Украину приехал один человек, но кто он и с чем приехал министр пообещал рассказать в воскресенье, 2 октября.

Обновлено 22:10

Резников подтвердил визит Ламбрехт в Украину. По его словам, немецкая чиновница "привезла" хорошие новости и дополнительные инструменты для укрепления украинской армии.

"Мы обсудили текущую геополитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью. Министр была рада пообщаться с нашими солдатами и увидеть систему "Гепард" на боевом дежурстве", - написал глава украинского оборонного ведомства у себя в Twitter.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что первые ЗРК IRIS-T поступят в нашу страну до конца года.

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