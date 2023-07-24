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Глава Міноборони Естонії про контрнаступ ЗСУ: тиск не допоможе, треба більше зброї

Фото: мііністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Відкрите обговорення контрнаступу ЗСУ в медіа не допоможе українським бійцям на фронті. Нашій країні потрібно більше допомоги від західних союзників, зокрема зброї.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За словами Певкура, він перебуває у постійному контакті з міністром оборони України Олексієм Резніковим, а також отримує деяку інформацію від своїх колег.

"Тому я вважаю, що не потрібно збільшувати додатковий тиск на українців, оскільки ви самі знаєте, що робити. Ви також знаєте, що хотіли б просуватися вперед швидше. Однак це не допомагає на полі бою, оскільки на полі бою треба приймати рішення згідно з ситуацією", - сказав глава Міноборони Естонії.

Певкур зазначив, що розуміє, чому виникають труднощі та виклики (у контрнаступі ЗСУ - ред.), але, на його думку, відкрите обговорення цього в медіа не допомагає.

"А допомагає більше зброї та більше допомоги Україні, щоб ці хлопці, які захищають український народ і країну, могли належним чином виконувати свою роботу", - наголосив міністр.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли звільнити від росіян низку населених пунктів на південному сході.

За даними Міноборони, Сили оборони України за останній тиждень просунулися на 12 кв. км на півдні та на близько 4 кв. км - на Бахмутському напрямку.

У Генштабі повідомляли, що російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулої доби на фронтах відбулось 35 бойових зіткнень.

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ЕстоніяВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ