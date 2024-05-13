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Глава Міноборони Британії про заміну Шойгу: нова маріонетка Путіна

Фото: міністр оборони Великобританії Грант Шапс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Андрій Білоусов, якого російський диктатор Володимир Путін запропонував на посаду міністра оборони замість Сергія Шойгу, є черговою маріонеткою Кремля.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

Він зазначив, що Шойгу став винуватцем загибелі понад 355 тисяч своїх солдатів і масових страждань мирного населення внаслідок незаконної кампанії в Україні. 

"Росії потрібен міністр оборони, який скасував би цю катастрофічну спадщину і поклав би край вторгненню, але все, що вони отримають, - це ще одну маріонетку Путіна", - наголосив міністр. 

Заміна Міністра оборони РФ

12 травня Путін запропонував уряду призначити першого віце-прем'єра Андрія Білоусова головою російського міністерства оборони. На 13-14 травня заплановано розгляд кандидатури Білоусова на цю у Раді Федерації.

При цьому Сергія Шойгу, який понад 10 років обіймав посаду міністра оборони, диктатор призначив секретарем Ради безпеки РФ.

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