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Глава Минобороны Британии о замене Шойгу: новая марионетка Путина

Фото: министр обороны Великобритании Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Андрей Белоусов, которого российский диктатор Владимир Путин предложил на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу, является очередной марионеткой Кремля.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Он отметил, что Шойгу стал виновником гибели более 355 тысяч своих солдат и массовых страданий мирного населения в результате незаконной кампании в Украине. 

"России нужен министр обороны, который отменил бы это катастрофическое наследие и положил конец вторжению, но все, что они получат, - это еще одну марионетку Путина", - подчеркнул министр. 

Замена министра обороны РФ

12 мая Путин предложил правительству назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова главой российского министерства обороны. На 13-14 мая запланировано рассмотрение кандидатуры Белоусова на этот пост в Совете Федерации.

При этом Сергея Шойгу, который более 10 лет занимал должность министра обороны, диктатор назначил секретарем Совбеза РФ.

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