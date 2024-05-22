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Глава Міноборони Британії закликав низку країн Європи вступити в НАТО

Середа 22 травня 2024 19:21
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Глава Міноборони Британії закликав низку країн Європи вступити в НАТО Архівне фото: міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Деякі країни Європи, які не є членами НАТО, користуються "парасолькою захисту" від військового блоку. Тому вони мають вступити до Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання вказує, що Шаппс прямо не назвав країни, але мав на увазі Ірландію, Мальту, Австрію і Швейцарію, які довгі роки мають нейтралітет.

Міністр оборони ясно дав зрозуміти, що Великобританія лобіюватиме приєднання до НАТО більшої кількості країн.

"Я буду домагатися того, щоб НАТО залучила в організацію всіх, хто отримує вигоду від захисту Альянсу", - сказав він.

Він пояснив, що деякі європейські країни фактично отримують вигоду з присутності НАТО, вони користуються перевагами свободи, але не можуть приєднатися до колективного стримування на континенті. При цьому Шаппс вказав на загрозу, що виходить від Росії.

Розширення НАТО

Північноатлантичний альянс складається з 32 членів і до вторгнення РФ в Україну мав на двох учасників менше.

Після початку війни до військового блоку захотіли вступити Фінляндія та Швеція. При цьому вступ останньої країни розтягнувся на майже 2 роки.

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НАТО Великобританія Швейцарія Австрія Ірландія Мальта
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