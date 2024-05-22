Глава Минобороны Британии призвал ряд стран Европы вступить в НАТО
Некоторые страны Европы, которые не являются членами НАТО, пользуются "зонтиком защиты" от военного блока. Поэтому они должны вступить в Альянс.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание указывает, что Шаппс прямо не назвал страны, но имел в виду Ирландию, Мальту, Австрию и Швейцарию, которые долгие годы имеют нейтралитет.
Министр обороны ясно дал понять, что Великобритания будет лоббировать присоединение к НАТО большего количества стран.
"Я буду добиваться того, чтобы НАТО вовлекла в организацию всех, кто получает выгоду от защиты Альянса", - сказал он.
Он пояснил, что некоторые европейские страны фактически извлекают выгоду из присутствия НАТО, они пользуются преимуществами свободы, но не могут присоединиться к коллективному сдерживанию на континенте. При этом Шаппс указал на угрозу, исходящую от России.
Расширение НАТО
Североатлантический альянс состоит из 32 членов и до вторжения РФ в Украину имел на двух участников меньше.
После начала войны в военный блок захотели вступить Финляндия и Швеция. При этом вступление последней страны растянулось на почти 2 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.