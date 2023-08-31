Глава Міноборони Британії пішов у відставку

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вже прийняв відставку Бена Воллеса. Очікується, що сьогодні він призначить свого нового міністра оборони.

У своєму листі до прем'єра Воллес заявив, що за роки його діяльності британська армія зміцніла. Він також подякував Сунаку за дружбу, запевнивши, що і далі підтримуватиме главу уряду.

Ріші Сунак своєю чергою заявив, що Воллес "з відзнакою служив Британії", похваливши колишнього міністра за відданість, майстерність та стратегічне бачення.

Воллес підтримував Україну

Варто зазначити, що вже колишній міністр оборони Британії Бен Воллес активно підтримує Україну. Він відвідував Київ, а також у своїх заявах не раз наголошував, що Росія повинна програти у війні.

При цьому не так давно Бен Воллес потрапив у скандал, пов'язаний з Україною. Він сказав, що українці повинні більше дякувати за надану допомогу, а "країни Заходу - не Amazon", і вони не можуть виконувати всі запити України.

Президент України Володимир Зеленський потролив британського міністра, а прем'єру Британії Ріші Сунаку довелося виправдовуватися за висловлювання свого міністра.

Що відомо про Воллеса

До 2005 року Бен Воллес перебував на військовій службі, мав звання капітана. Вже у 2005 році він виграв вибори, ставши членом британського парламенту. З 2010 року став депутатом Палати громад, а потім молодшим міністром безпеки.

У 2015 році його призначили заступником міністра у справах Північної Ірландії. Після виходу Британії з ЄС Воллес працював у Міністерстві внутрішніх справ, а з 2019-го він обіймав посаду міністра оборони.

Кандидати на посаду міністра оборони Британії

Як зазначають британські ЗМІ, ймовірними кандидатами на посаду міністра оборони Британії є Джон Глен - головний секретар Королівської Скарбниці та міністр збройних сил Джеймс Хіппі.

Також на цю посаду можуть претендувати міністр безпеки Том Тугендхат та міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян.

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