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Глава Міноборони Британії назвав Росію та Китай "прямою загрозою"

Фото: міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія та Китай є прямою загрозою демократичним принципам. Британія стурбована тісними відносинами між Москвою та Пекіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса в інтерв'ю Sky News.

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "буквально вбиває своїх опонентів", а китайський лідер Сі Цзіньпін "не поділяє наші цінності свободи та демократії". 

"Отже, якщо у нас така ситуація, і вони (Путін та Сі Цзіньпін, - ред.) намагаються поширити свою систему на решту світу, ми повинні зрозуміти та розплющити очі, що це пряма загроза нашому способу життя", - заявив Шаппс.

Глава Міноборони Великої Британії нагадав про зв’язки Росії з Іраном і Північною Кореєю, як подібний ризик.

"Це не добре для тих із нас, хто любить демократію", - сказав він.

 

Китай та його ставлення до війни

Китай з початку повномасштабної війни в Україні заявляє про свою нібито нейтральну позицію. Пекін запропонував свій "мирний план", але його розкритикувала Україна.

Фактично Китай не надав російській армії зброю для ведення війни проти України. Але китайській компанії постачають Росії товари подвійного значення, які, зокрема, можуть бути використані для виробництва зброї.

Президент України Володимир Зеленський хоче, що Китай приєднався до саміту миру, оскільки він має вплив на Росію.

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно відвідав Китай і зустрівся зі Сі Цзіньпіном. Це був перший візит Путіна після його так званої "інавгурації".

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