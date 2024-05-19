Глава Міноборони Британії назвав Росію та Китай "прямою загрозою"

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "буквально вбиває своїх опонентів", а китайський лідер Сі Цзіньпін "не поділяє наші цінності свободи та демократії".

"Отже, якщо у нас така ситуація, і вони (Путін та Сі Цзіньпін, - ред.) намагаються поширити свою систему на решту світу, ми повинні зрозуміти та розплющити очі, що це пряма загроза нашому способу життя", - заявив Шаппс.

Глава Міноборони Великої Британії нагадав про зв’язки Росії з Іраном і Північною Кореєю, як подібний ризик.

"Це не добре для тих із нас, хто любить демократію", - сказав він.