Глава Минобороны Британии назвал Россию и Китай "прямой угрозой"

Россия и Китай представляют собой прямую угрозу демократическим принципам. Британия озабочена тесными отношениями между Москвой и Пекином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в интервью Sky News.
Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "буквально убивает своих оппонентов", а китайский лидер Си Цзиньпин "не разделяет наши ценности свободы и демократии".
"Итак, если у нас такая ситуация, и они (Путин и Си Цзиньпин, - ред.) пытаются распространить свою систему на остальной мир, мы должны понять и открыть глаза, что это прямая угроза нашему образу жизни", - заявил Шаппс.
Глава Минобороны Великобритании напомнил о связях России с Ираном и Северной Кореей, как подобный риск.
"Это не хорошо для тех, кто любит демократию", - сказал он.
Китай с начала полномасштабной войны в Украине заявляет о своей якобы нейтральной позиции. Пекин предложил свой "мирный план", но его раскритиковала Украина.
Фактически Китай не предоставил российской армии оружие для войны против Украины. Но китайской компании поставляют России товары двойного значения, которые, в частности, могут быть использованы для производства оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет, что Китай присоединился к саммиту мира, поскольку он оказывает влияние на Россию.
Российский диктатор Владимир Путин недавно посетил Китай и встретился с Си Цзиньпином. Это был первый визит Путина после его так называемой "инаугурации".
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