Глава Міноборони Британії: ЄС має переконатися, що Україна може захищатись

Європейський союз має переконатися, що Україна може захищатись, а для цього необхідно збільшити допомогу.

Про це розповів міністр оборони Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю BBC

Британський міністр оборони наголосив, що "тепер не лише США, але і Європа має активізуватися та зробити свій внесок, аби переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе".

"Британія, знову ж таки, як і в інших речах, лідирує з пакетом у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів та угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною", - сказав Шаппс.

Допомога Україні від Британії

Британія - один із основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Українські військові вже отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та багато іншого.

Нещодавно видання The Times дізналося, що Британія надала Україні ракети Martlet, які допоможуть захиститися від дронів-камікадзе "Шахед".

Також глава МЗС Девід Кемерон нещодавно заявив, що Великобританія у 2024 році має намір зберігати рівень допомоги Україні або навіть збільшити його.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.