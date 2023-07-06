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Глава мінфіну США відправиться до Китаю, щоб налагодити нові відносини з Пекіном, - Reuters

Фото: Прапор США (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Глава мінфіну США Джанет Єллен 6-9 липня відправиться до Пекіну. Там вона обговорить новий закон Китаю про шпигунство, який викликає занепокоєння у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поїздка Єллен до Китаю спрямована на поглиблення зв'язків між економіками країн, стабілізацію відносин і мінімізацію ризиків від помилок у разі виникнення розбіжностей.

Глава мінфіну США має донести економічній команді Китаю позицію США щодо захисту прав людини та нацбезпеки. Вона також сподівається на співпрацю в розв’язанні нагальних проблем, таких як зміна клімату та боргова криза, з якою стикається багато країн.

Також в США вважають, що реалізація закону Китаю про нацбезпеку і шпигунство матиме негативні наслідки для іноземних компаній, зокрема й американських. Їх можуть звинуватити у "шпигунській діяльності".

Відносини США та Китаю

Відносини між США та Китаєм останні роки знаходяться на найнижчому рівні. Ескалація почалась через позицію Америки по Тайваню, ще "підлила масла в вогонь" ситуація з повітряними кулями-шпигунами КНР, які виявили над територією США.

Директор ЦРУ Вільям Бернс нещодавно сказав, що США має диверсифікувати свої ланцюжки поставок, поступово відмовившись від товарів та послуг з Китаю.

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