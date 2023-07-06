Глава минфина США отправится в Китай, чтобы наладить новые отношения с Пекином, - Reuters

Поездка Йеллена в Китай направлена на углубление связей между экономиками стран, стабилизацию отношений и минимизацию рисков от ошибок в случае возникновения разногласий.

Глава минфина США донесет экономической команде Китая позицию США по защите прав человека и нацбезопасности. Она также надеется на сотрудничество в решении неотложных проблем, таких как изменение климата и долговый кризис, с которым сталкивается многие страны.

Также в США считают, что реализация закона Китая о нацбезопасности и шпионаже будет иметь негативные последствия для иностранных компаний, в том числе и американских. Их могут обвинить в "шпионской деятельности".

Отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем в последние годы находятся на самом низком уровне. Эскалация началась из-за позиции Америки по Тайваню, еще "подлила масла в огонь" ситуация с обнаружившими над территорией США воздушными шарами-шпионами КНР.

Директор ЦРУ Уильям Бернс недавно сказал, что США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая.

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