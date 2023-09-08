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Глава Мінфіну США на саміті G20 запропонує посилити міжнародну підтримку України

Фото: міністр фінансів США Джанет Йєллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати працюватимуть над посиленням міжнародної підтримки України на саміті "Великої двадцятки" (G20) в Індії.

Про це заявила глава Мінфіну США Джанет Йеллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У підготовленому виступі Єллен на прес-конференції в Нью-Делі готується, що "вкрай важливо продовжувати надавати своєчасну економічну допомогу" за допомогою таких заходів, як кредитна програма МВФ для України на суму 15,5 млрд доларів та запропонована Європейським Союзом програма підтримки України на 50 млрд євро до 2027 року.

У зв'язку з необхідністю протидіяти відсутності продовольчої безпеки, викликаної виходом Росії з чорноморської угоди щодо зерна, Єллен закликала підтримати програму G20 "Глобальне сільське господарство та продовольча безпека" та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку ООН.

Допомога Україні

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакету міжнародної підтримки України загальною вартістю 115 млрд доларів. У рамках програми українська влада зобов'язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Крім того, Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету Європейського Союзу, що включає гранти, позички та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

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