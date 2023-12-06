Глава Мінфіну США попередила Конгрес про відповідальність у разі провалу допомоги Україні

Єллен заявила журналістам під час поїздки до Мехіко, що фінансування - особливо для підтримки державного бюджету України - було "вкрай необхідною" та попередньою умовою для продовження надходження підтримки Міжнародного валютного фонду.

"Я розмовляла з членами Конгресу, з моїми колегами. Я думаю, вони це розуміють, що це важка ситуація, і ми можемо взяти на себе відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити Україну необхідним фінансуванням, - сказала вона. - І я включаю сюди пряму підтримку бюджету, бо це дуже важливо”.

Єллен заявила, що американське фінансування України також важливе для союзників США в Європі, які надають щедрішу допомогу, щоб допомогти Україні здобути перемогу в її боротьбі проти російської агресії.

"В України просто закінчуються гроші, - сказала Єллен. - Вони витрачають більше, ніж кожен пенні, який вони отримують, у вигляді податків, на зарплати військовим та оборону, і вони не мали б ні шкіл, ні лікарень, ні служб швидкого реагування, якби не гроші, які ми їм надсилаємо, щоб підтримати їх".

Американська допомога Україні супроводжувалася "дуже суворим контролем для захисту від будь-якого зловживання коштами та будь-якої корупції", сказала Єллен, додавши, що підтримка державного бюджету спрямовувалась через Світовий банк, який має сильні антикорупційні гарантії для запобігання корупції, щоб переконатися, що гроші йдуть за призначенням. .

Допомога Україні

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити Україні, а 14,3 млрд доларів - Ізраїлю. Цей пакет зараз розглядається у Конгресі.

Президент Володимир Зеленський 5 грудня скасував звернення до Сенату, оскільки Конгрес сперечається щодо вимог республіканців пов'язати допомогу з переглядом імміграційної та прикордонної політики США.

Нагадаємо, що близько половини держбюджету України на 2024 рік йде на оборону. Ці гроші надходять за рахунок міжнародної допомоги, тоді як на інші цілі йдуть усі податки, що збираються.