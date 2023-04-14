Глава Мінфіну США підтримала прагнення України до реформ
Глава Мінфіну Сполучених Штатів Джанет Єллен висловила підтримку прагненням України реалізовувати реформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високопосадовиці під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Вашингтоні.
"Я високо оцінюю вашу відданість виконувати порядок денний реформ і досягати контрольних показників, викладених у програмі МВФ", - зазначила міністерка.
За словами Єллен, новий рівень підзвітності уряду, належне управління та забезпечення відповідального використання міжнародної допомоги, є "істотним кроком" до виведення України на здоровий економічний шлях.
"Будьте впевнені, США підтримують Україну від першого дня цієї війни, і ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - вказала посадовиця.
Глава Мінфіну додала, що Сполучені Штати пишаються тим, що є провідним партнером України.
Нагадаємо, Єллен закликала до продовження суттєвої допомоги та похвалила українську владу за увагу до належного управління та боротьби з корупцією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .