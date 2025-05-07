Глава Мінфіну США назвав Путіна воєнним злочинцем

Міністр фінансів США Скотт Бессент погоджується з тим, що російський диктатор Володимир Путін є воєнним злочинцем. Разом з тим американський чиновник не вважає це перепоною у веденні переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу глави Мінфіну США перед Конгресом.
Так, під час заходу Бессенту поставили пряме запитання, чи вважає він главу Кремля воєнним злочинцем.
Під час виступу в залі Конгресу американський міністр дав на це ствердну відповідь, сказавши: "Так".
Водночас на наступне запитання, чи вестиме він переговори в такому разі, Бессент озвучив думку, що "така природа дипломатії, коли потрібно вести переговори з обома сторонами".
"Я вважаю, що переговори були необхідні з японцями після Другої світової війни", - зазначив глава Мінфіну США.
Варто звернути увагу, що якщо колишній президент США Джо Байден також називав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, то після зміни глави Білого дому риторика з цього питання стосовно очільника Кремля - змінилася.
Так, чинний американський президент Дональд Трамп відмовився використати таку характеристику щодо Путіна, та неодноразово наголошував, що критика РФ через її військову агресію проти України начебто заважатиме дипломатичним зусиллям з метою припинення російсько-української війни.
Солідарність з такою позицією озвучували посадовці адміністрації Трампа. Відтак нинішні слова глави Мінфіну США, який публічно погодився, що Путін є воєнним злочинцем, пролунали вперше з табору топ-чиновників Штатів.
Нагадаємо також, що Трамп ще до свого обрання на посаду нового президента США відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем.
Попри це інші американські політики більш конкретні у своїх оцінках діяльності російського диктатора. Так, низці конгресменів прямо називали главу Кремля називали воєнним злочинцем. Один з таких нещодавніх випадків відбувся 20 квітня, коли американський конгресмен Джо Вілсон також назвав Путіна воєнним злочинцем, а також - цинічним брехуном. Американський політик також зазначив, що, на його думку, оголошене главою Кремля "великоднє перемир'я" є фейком.
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