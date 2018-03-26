Трамп не боится торговой войны с Китаем, - глава Минфина США

Соединенные Штаты продолжают работу над введением пошлин на китайские товары

Соединенные Штаты планируют ввести пошлины на китайский импорт общей стоимостью 60 млрд долларов, несмотря на угрозу ответных действий со стороны Китая. Об этом заявил министр финансов США Стив Мнучин в эфире Fox News Sunday.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп не намерен отступать и его не беспокоит возможная торговая война с Китаем.

"Мы собираемся продолжить работу над введением наших пошлин. Мы работаем над этим", - заявил Мнучин.

По словам министра финансов США, Трамп сказал, "мы не боимся торговой войны, но это не наша цель".

Обьемы импорта в США из Китая на данный момент в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов в год.

Напомним, 22 марта президент США подписал указ, который дает возможность Вашингтону ввести пошлины на импорт товаров из КНР.

Трамп отметил, что находится в процессе переговоров с Китаем относительно пошлин и заявил, что дефицит торгового баланса США с КНР достигает 375 млрд долларов.