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Трамп не боїться торговельної війни з Китаєм, - глава Мінфіну США

НовиниПолітика    26.03.2018 - 00:57
Фото: міністр фінансів США Стівен Мнучін (flickr.com/imfphoto)
Фото: міністр фінансів США Стівен Мнучін (flickr.com/imfphoto)

Сполучені Штати продовжують роботу над упровадженням мит на китайські товари

Сполучені Штати планують запровадити мита на китайський імпорт загальною вартістю 60 млрд доларів, незважаючи на загрозу дій у відповідь з боку Китаю. Про це заявив міністр фінансів США Стів Мнучін в ефірі Fox News Sunday.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп не має наміру відступати і його не турбує можлива торгова війна з Китаєм.

"Ми збираємося продовжити роботу над запровадженням наших мит. Ми працюємо над цим", - заявив Мнучін.

Зі слів міністра фінансів США, Трамп сказав, "ми не боїмося торгової війни, але це не наша мета".

Обсяги імпорту в США з Китаю наразі в ціновому вимірі сягають 60 млрд доларів на рік.

Нагадаємо, 22 березня президент США підписав указ, який дає можливість Вашингтону запровадити мита на імпорт товарів із КНР.

Трамп зазначив, що перебуває в процесі переговорів із Китаєм щодо мит і заявив, що дефіцит торгового балансу США з КНР сягає 375 млрд доларів.

Трамп підписав указ, що дозволяє ввести мита на імпорт товарів з Китаю США відклали введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Євросоюзу
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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