Глава Минфина США призывает союзников увеличить финансовую помощь Украине

Союзники США должны увеличить финансовую поддержку Украины. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что объявленных до сих пор средств будет недостаточно для краткосрочных нужд страны, которая борется с российским вторжением.

"Потребности Украины в финансировании значительны", - сказала Йеллен в заявлении, подготовленном для выступления на Брюссельском экономическом форуме, добавив, что правительство страны продолжает функционировать благодаря изобретательности и храбрости его чиновников.

По ее словам, в те месяцы, пока сбор налогов не возобновится, Украина нуждается в бюджетном финансировании для выплат солдатам, служащим и пенсионерам, а также для функционирования экономики, которая удовлетворяет основные потребности ее граждан, сказала Йеллен, добавив, что ближайшее время правительству нужно будет заняться ремонтом и восстановлением критически важных коммунальных услуг.

В то время как Украине в конечном итоге потребуется "массивная поддержка" для реконструкции и восстановления в масштабах Плана Маршалла для Европы после Второй мировой войны, стране придется делать это "шаг за шагом". "Очевидно, что объявленной до сих пор двусторонней и многосторонней поддержки будет недостаточно для удовлетворения основных потребностей Украины", - сказала Йеллен.

По заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и Международного валютного фонда, из-за того, что война остановила почти половину украинской экономики, стране требуется краткосрочное внешнее финансирование в размере около 5 млрд долларов в месяц для удовлетворения основных потребностей.

В среду Европейский союз намерен предложить Украине новый пакет кредитов для обеспечения немедленной ликвидности, наряду с обязательствами по долгосрочному восстановлению. В то время как краткосрочный пакет все еще определяется, два чиновника, знакомые с обсуждениями, сказали Reuters, что они ожидают, что он примерно покроет финансовые потребности Украины на два месяца.

Йеллен призвала союзников "присоединиться к увеличению их финансовой поддержки Украине", поскольку Сенат США приближается к принятию пакета расходов на военную и гуманитарную помощь в размере 40 млрд долларов.