Глава Минфина США обсудила с коллегами по G20 ограничение цен на российскую нефть

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Йеллен заявила, что провела ряд продуктивных встреч на полях саммита глав Минфинов и центробанков стран G20, который проходит на острове Бали в Индонезии.

"Что касается стоимости энергоресурсов, то у меня были продуктивные двусторонние встречи более чем с полудюжиной моих коллег, на которых мы обсуждали преимущества ограничений цен на нефть", - сказала министр.

Отмечается, что Йеллен на полях саммита обсуждала урегулирование цен с министрами финансов Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР, Сингапура, Турции и Канады. При этом глава Минфина Индонезии утверждает, что этот вопрос на самом заседании не обсуждали.